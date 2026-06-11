俳優のソン・スンウォンに実刑判決が言い渡された。「ユン・チャンホ法」が初めて適用された芸能人だ。【写真】ソン・スンウォン、父のベンツで無免許泥酔運転→逃走6月11日、ソウル西部地裁・刑事第5単独のキム・ヒョンソク部長判事は、道路交通法違反（飲酒運転）などの罪で起訴されたソン・スンウォン被告に対して懲役1年を言い渡し、法廷で身柄を拘束した。ソン被告は昨年11月、泥酔状態で車を運転し、ソウル市内の幹線道路を