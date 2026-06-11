女優・木村多江が１１日に放送されテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（後１時）にゲスト出演し、ラグビー愛や「初めて」まな娘について語った。同番組には５年ぶりの登場となった木村は、意外なラグビー愛を披露。「大好き。いっぱい泣く役とかもあり、不安定な気持ちになってしまうので、ラグビーを見てリセットします」と説明。「人格が変わるとか？」と司会の黒柳徹子に話を振られると「応援している時は、気がつけば何