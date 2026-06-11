演歌歌手の山内惠介が１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、心境などを語った。昨年は最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に輝くもスケジュールの都合で授賞式を欠席。今年はリベンジを果たし「ずっと（スケジュールを）空けてました。この場に来られたのがとてもうれし