昨日6月10日、気象庁は「令和8年春からエルニーニョ現象が発生しているとみられます」と発表しました。近畿地方では、過去のエルニーニョ現象が発生した年の梅雨は、記録的な大雨や遅い梅雨明けなど、天候不順な年もありました。この先1か月の降水量は平年より多くなる可能性があるため、引き続き大雨への備えが必要です。過去のエルニーニョ(発生)年記録的に遅い梅雨明けの年もエルニーニョ現象が発生すると、太平洋高気圧の勢