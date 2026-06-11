音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ（デフテック）」の公式サイトが１１日に更新され、大麻、コカイン、ＭＤＭＡを所持したとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われ有罪判決を言い渡された、メンバーのＭｉｃｒｏ（マイクロ）こと西宮佑騎被告についてコメントを発表。所属事務所の取締役を辞任し、契約を終了したと伝えた。Ｍｉｃｒｏ被告をめぐっては、起訴状などによると、被告は２月２日、都内の自宅で乾燥大麻３・５１７