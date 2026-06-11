NPB(日本野球機構)は11日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第14回中間発表を行いました。外野手部門の日本ハム・万波中正選手と三塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手が30万票を突破しました。常に激戦を繰り広げる遊撃手部門では再びロッテ・友杉篤輝選手が楽天の村林一輝選手を抜き2位となり、トップの日本ハム・水野達稀選手にも迫る勢い。トップから3位まで全て13万票台で、その差5000票も