東京・小金井市の住宅に強盗に入る目的で集まったとして、男らが逮捕された事件で、別の日にこの住宅の敷地内に侵入したとして23歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、須藤大樹容疑者は先月12日、仲間と共謀して小金井市にある住宅の敷地内に強盗に入る目的で侵入した疑いが持たれています。この住宅では、何者かが敷地内に侵入する事案が複数回確認されていて、すでに、強盗に入る準備をしたなどとして男4人が逮捕されて