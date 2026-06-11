「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第１日」（１１日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）青木瀬令奈（３３）＝リシャール・ミル＝が６バーディー、１ボギーの６７でラウンド。午前スタート組では、ホールアウト時点で首位と３打差、４位という好発進を見せた。ウインウインの、“新コンビ”が好スコアを導いた。いつもはコーチでもある大西翔太氏が青木のキャディーを務めるが、今週になって大西氏が食中毒と思われる症状