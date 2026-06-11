歌手の浜崎あゆみさんが6月7日、自身のインスタグラムを更新。ステージショットを投稿し、胸に迫るメッセージを添えました。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】圧倒的なオーラ放つ最新ステージショットを公開「笑う事さえ苦痛になってた」 『A Song for ××』を彷彿とさせる“孤独と葛藤”のメッセージ 投稿では、「いつも強い子だねって言われ続けてた」「泣かないで偉いねって褒められたりしていたよ」と綴り、「そんなふ