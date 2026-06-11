フリーアナウンサー・森香澄（30）が11日に自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚相手に求める条件についての発言が、まさかの展開になったことを報告した。森は9日、恋愛リアリティショー番組の取材会に登壇したが、結婚相手に求める条件として「年齢25〜40歳まで、年収1000万円ぐらい」と宣言し、話題となっていた。そして11日になると「あの、DMで年収と個人情報を送らないでくださいいい」と“志願者”が殺到していると報