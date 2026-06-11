寄り添って休むオオアリクイの双子＝3日（よこはま動物園ズーラシア提供）よこはま動物園ズーラシア（横浜市）は11日、オオアリクイの双子の赤ちゃんが5月に生まれたと発表した。通常は1頭で生まれることが多く、双子の誕生は国内初としている。オオアリクイは国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危惧種に分類されている。双子は5月2日に生まれた。翌朝飼育員が確認したところ、母親が授乳していなかったため、人工哺育で育