女優の酒井若菜（45）が、10日放送のTBS系バラエティー「今さらシロー！」（後8・54）に出演し、ドラマ「木更津キャッツアイ」で共演した俳優・岡田准一へのリクエストを口にした。番組では「木更津キャッツアイ」のロケ地、千葉県木更津市を訪れ、市役所の職員や撮影後に現地に移住した当時の撮影スタッフらと対面を果たした。同市を舞台にした青春群像劇。余命半年の宣告を受けたぶっさんこと田渕公平（岡田）が、高校野球