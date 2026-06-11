演歌歌手辰巳ゆうと（28）の「運命の夏」が国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされており、11日、都内で行われる授賞式前に取材に応じた。「ノミネートが決まって、最初は『ほんまかな〜』と実感が湧かなかったのですがだんだんとわいてきました。両親とじいちゃんばあちゃんに伝えたらすごく喜んでくれた。1つ親孝行ができました」。本番のステージに向けては「たくさん