ブラジル人タレントのシモネが、10日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。母国で行列ができたお店を語った。番組では「上田と女が吠える夜インターナショナル」として、22カ国の女性が出演し、日本とそれぞれの母国の違いについて議論した。フランスのミキさんは食の文化について「フランスもこだわりますけど、日本人の方がこだわってる感じがします。フランスじゃ行列してまで『食べたい』という