今にも雪が降り出しそうなある夜、車のヘッドライトの先にたたずんでいた1匹の犬。途方に暮れた様子で後の飼い主さんを見つめていたのは、当時、生後半年ほどと思われる「サクくん」こと「朔太郎くん」でした。【写真】精悍な顔つき！立派に成長した朔太郎くん現在は7歳を迎え、幸せな日々を飼い主のサクサクさん（@rinca.20130903）がThreadsに記録しています。サクくんと家族がともに暮らすようになるまでには、紆余曲折がありま