「保育園行くよ〜」と声をかけても、タブレットに夢中でなかなか動いてくれない2歳の双子ちゃん。そんなふたりにパパが繰り出したのは、“ロボット掃除機作戦”…！？Instagramに投稿された、登園前の双子ちゃんを捉えた動画が、「かわいすぎるー♡」「我が家も同じ反応です（笑）」と話題になりました。【動画】ロボット掃除機が動き出した！大慌てで逃げる双子動画に出てくるのは、2歳1カ月の双子、ココちゃんとセナくん。