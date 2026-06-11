5年目の進化スバルのアメリカ法人は2026年6月4日、ピュアスポーツ「BRZ」の2027年モデルを発表しました。BRZは、スバルとトヨタが共同開発したFRレイアウトのピュアスポーツモデルです。水平対向エンジンと後輪駆動による優れたハンドリングをはじめ、意のままに動かせる一体感が多くのファンを魅了しています。【画像】超カッコいい！ これがスバル“新型”「BRZ」です！ 画像で見る！（26枚）2012年に初代が登場し、現行型