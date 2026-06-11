幅広いシーンで楽しめる大型スーパースポーツヤマハの米国法人は、2027年モデルとなる新型スーパースポーツモデル「YZF-R9」を2026年6月に発表しました。このモデルは、トルクフルな3気筒エンジンに、最新の電子制御技術と新設計の車体を組み合わせた一台です。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「YZF-R9」2027年モデルです！ 画像で見る（30枚以上）心臓部には、排気量888ccの水冷DOHC直列3気筒の「CP3」エンジンが搭載