地球の深さ660km付近には、地震波の速度が急変する「660km不連続面」と呼ばれる境界が存在します。この境界は上部マントルと下部マントルを分ける重要な境界であり、沈み込むプレートや地球深部から上昇する物質が停滞するなど、地球内部の構造や進化を理解するうえで欠かせない場所とされています。 【写真を見る】地球内部660kmの境界形成は "ガーネット" が支配 「地球のマントルは均質」 15年の研究が解き明かし