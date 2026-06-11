私はユキナ（高校1年生）。私は思っていることを、そのまま口に出します。本音を隠して建前で話すなんてごめんです。建前で話す人たちは苦手だし、そういう人はたいてい裏で文句を言う冷たい人間です。私は反対に、その人のためを思って言うし、陰でコソコソ話すことはしません。だからアルバイト先でも、まわりのお客さんやその人のためだと思って注意をしていたのです。でも、平和主義の店長はクレームばかりを気にしてわかって