青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回はスティックやロープを使う”可視化”の練習について聞いた。【連続写真】可視化した練習でフェード習得を目指す與語優奈のスイング◇ 最近は弾道計測器やモーションキャプチャーなど、肉眼では分からなかったスイングの軌道やフェースの向き、入射角、また体