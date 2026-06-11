タレントの新谷あやかが自身のインスタグラムを更新。「第6回目！！ゴルフコース周ってきました！！」と元気よく投稿した。【写真】「見た目は上手そう」新谷あやかのナイスショット！（全10枚）しかし「スコア、結果は122。。。」「がびーーーーん！！！ 前回より悪くなっちゃった、、」と期待外れの成績にショックを隠し切れない様子だった。現在は「100切ろチャレンジ」に挑戦中の新谷。5回目のラウンドでは「109」だったことを