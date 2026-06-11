全国に展開するジュエリーブランド「ケイウノ」より、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクター「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「ハム」をモチーフにしたK18イエローゴールド製ミニスタチューが発売される。【画像】かわいい！アンディの部屋をイメージしたパッケージの18金製ミニスタチュー26日〜7月24日の期間、公式オンラインショップにて予約を受け付ける。『トイ・