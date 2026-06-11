会社の現金130万円を横領した疑いで、当時、経理を担当していた男が逮捕されました。男の口座には、会社の口座からおよそ1億9300万円が送金されていて、警察が調べを進めています。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、住所不定、無職の高山涼容疑者31歳です。警察によりますと高山容疑者は、2022年11月、当時勤務していた熊本市の不動産会社の口座から、現金130万円を横領した疑いが持たれています。2025年9月、会社の経理を担当し