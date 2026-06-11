サッカーW杯北中米3カ国大会の開幕戦を控えるメキシコシティー競技場＝10日、メキシコ市（共同）【メキシコ市共同】11日開幕のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を共催するメキシコの政府は、軍や治安部隊など約10万人を動員し「メキシコ史上最大規模」とも言われる安全対策を展開している。開幕試合が行われる首都メキシコ市では、地元自治体がさらに警察官約5万人を投入。会場周辺では10日、警官らが警戒に当た