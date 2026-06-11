法学者で弁護士の野村修也氏が2026年6月10日にXを更新。高市早苗首相陣営が誹謗中傷動画の作成と拡散を外部に依頼していた疑惑について、自身の見解を明かした。「追究側は...どうも話がずれている」高市首相の公設第一秘書がIT会社を運営する松井健氏に動画作成を依頼していたという疑惑が浮上しているこの問題。なお、松井氏は暗号資産「サナエトークン」の開発責任者でもある。野村氏はXで、「中傷動画問題が迷走している」と切