米国とイスラエルによるイラン攻撃で、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された。原油輸入の9割超を中東に依存してきた日本は、官民挙げて原油調達の多角化を推進し、物流網維持に傾注している。 同海峡は、日本が輸入する原油の8割以上が通過する海上交通のチョークポイント。海運関係者は「イラン・イラク戦争の際も攻撃はあり安全とは言えなかったが、『完全な封鎖』は初めてではないか」と振り返