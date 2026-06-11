芸能界で事実婚がちょっとしたブームの様相だ。TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）は6月10日、TBSラジオ「荻上チキ・Session」で事実婚をしたことを明かし、こう言ったという。【もっと読む】1月に宮沢氷魚と事実婚＆妊娠発表の黒島結菜 インスタのサブスク開始は吉と出るか？「私も夫も名字を変えずに家族になりたかったというのが一番の理由です。事実婚を選択した方の中にもいろんな理由の方がいらっしゃると思いますし、大切