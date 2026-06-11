今日11日、日本気象協会は2026年の梅雨入り予想を発表しました。北陸は6月18日頃、東北南部と東北北部は6月19日頃に梅雨入りとなる予想です。いずれも平年より遅くなるでしょう。また、18日(木)以降は、関東から九州で雨の日がしばらく続き、梅雨が本格化する見込みです。今一度、大雨シーズンを迎える準備ができているか、確認しておきましょう。来週、北陸と東北が梅雨入りの予想平年より遅い今日11日、日本気象協会は2026年の