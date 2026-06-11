【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#9クドカン脚本「ゆとりですがなにか」が“ゆとり世代”のカウンターパンチにテレビ東京系の深夜ドラマといえば、真っ先に思い浮かぶのが「孤独のグルメ」だ。今年は何とシーズン11。平成生まれの長寿番組となった。今からちょうど10年前の2016年6月、土曜深夜に放送されていたのが「昼のセント酒」だ。セント酒とは、銭湯に入った後で飲む、うまい酒のことである。主人公は小さな広告会社