◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝慶大１１―１日体大＝６回コールド＝（１１日・神宮）３年ぶり１２度目出場の日体大（首都大学）は５年ぶり１３度目の出場となった慶大（東京六大学）に１―１１の６回コールドで敗れ、準々決勝で敗退した。先発した西平晴人（近大付）が１回１／３で４失点して交代。２番手・馬場拓海（４年＝福岡大大濠）も２本の２ランを浴びるなど４回を投げ６失点。