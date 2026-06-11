元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏（６１）が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「３匹のおじパパ」結成発表会に出席し、妻で元サッカー女子日本代表の丸山桂里奈（４３）に触れた。丸山との間に３歳の娘を持つパパ。今月２３日には６２歳の誕生日を迎えるが「バルーンの中に『お父さんに』と（メッセージを）書いてくれてるかな、と予想できる。奥さんが全て企画している」と明かした。日頃の家事分担については「僕は料理は