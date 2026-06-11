元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏（６１）、元ＮＨＫでフリーの登坂淳一アナウンサー（５５）、哲学者の萱野稔人氏（５５）が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「３匹のおじパパ」結成発表会に出席した。サッカー北中米Ｗ杯を戦う日本代表は、１５日に初戦・オランダ戦を迎える。本並氏は、今年４月に第１子となる女児が生まれたばかりのＦＷ上田綺世に向けて「守るべきものが増えた。彼が何点取るかで日本の勝敗が決まって