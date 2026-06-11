日本時間１５時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（確報値）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（確報値）（5月）15:00 予想1.0%前回1.0%（前月比) 予想0.8%前回0.8%（前年比) 予想0.9%前回0.9%（除く住宅ローン・前月比) 予想1.5%前回1.5%（除く住宅ローン・前年比)