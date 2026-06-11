ＮＹ原油時間外91ドル割れ、米のイラン攻撃は限定的 東京時間14:41現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝90.70（+0.67+0.74%） 米国による2回目の攻撃は4時間弱と短時間で終了した。攻撃が限定的だったため、原油先物は上げ幅を縮小している。ただ、トランプ氏はイランが合意しなければ、あす「徹底的に爆撃する」と警告しており、警戒感は残ったままだ。イラン側も応戦する姿勢を示しており