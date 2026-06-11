日本時間午後９時１５分に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果や声明が発表され、同午後９時４５分にラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われる。市場では政策金利の中で最も重要な中銀預金金利は現行の２．００％から２．２５％に０．２５％引き上げられることがほぼ確実視されている。０．２５％の利上げはおおむね織り込み済みで、声明やスタッフ予測、ラガルドＥＣＢ総裁の会見が焦点になっている。最近のインフレ加速の主因である