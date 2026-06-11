消費者物価指数（CPI）（確報値）（5月）15:00 結果1.0% 予想1.0%前回1.0%（前月比) 結果0.8% 予想0.8%前回0.8%（前年比) 結果0.9% 予想0.9%前回0.9%（除く住宅ローン・前月比) 結果1.5% 予想1.5%前回1.5%（除く住宅ローン・前年比)