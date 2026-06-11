演歌歌手の新浜レオンが１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、心境などを語った。２年連続で「最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」にノミネートされた新浜は「昨年に続き戻ってくることができて光栄に思いますし、感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔。「貴重な機会だ