演歌歌手の辰巳ゆうとが１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、心境などを語った。「最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」にノミネートされた辰巳は「本当にたくさんの方が応援してくださってＣＤを手にとってくださったりしてこの場に立たせていただいている」としみじ