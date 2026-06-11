元ＮＨＫでフリーの登坂淳一アナウンサー（５５）、元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏（６１）、哲学者の萱野稔人氏（５５）が１１日、都内で行われたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「３匹のおじパパ」結成発表会に出席した。前日１０日に誕生日を迎えた登坂アナは、５４歳で他界した実父の年齢を超えたことに一安心。５０代半ばで５歳の長女と４歳の次女を育てるハードな日々だが、週１回の体幹トレーニングを７年間続けており「