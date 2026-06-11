タレントの椛島光（３０）が１１日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。椛島は「先日誕生日を迎えました」と誕生日を迎えたことを報告し、「そして、ひとつの節目となるこの年に写真集を発売させていただくことになりました」と続けた。「現在はイタリアで撮影の真っ最中です私の好きな映画『ヴェニスに死す』の地で誕生日を迎えることができ胸が満たされる思いですとても素敵な記念になり