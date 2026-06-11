食欲がないときにもおすすめ！「納豆冷やしうどん」 暑い日が続くと、食欲が落ちてしまう人も多いのでは？そんなときにおすすめなのが、ツルッとのどごしの良い「冷やしうどん」。今回は、特製のタレが絶品と話題の「納豆冷やしうどん」を作ってみました。 玉ねぎはうどんの下に敷いておくのがポイント 1. うどんは湯がいて水で洗い、水気を切って冷やしておきます。 2. 薄く切った玉ねぎは辛味を取るために水にさらした