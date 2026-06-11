“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、9日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演した。【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、徳島旅を堪能地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県・徳島市の阿波おどり会館に到着したところから幕開けした。会館に入ると「すごい人！毎年こんな感じなの？」と驚きの声