3児の母でタレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。「幼稚園が休園だった三男とディズニーシーへ行ってきました！」と近況を明かし、三男（5）との“おそろコーデ”親子2ショットを披露した。【写真】「可愛い」「絵になる2人」小倉優子＆三男のペアルック親子2ショット小倉は「最近のプライベートの出来事です」と書き出し、三男とディズニーシーに出かけたことを報告。おそろいで着ているプルートが描