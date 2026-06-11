新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きのう10日ときょう11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中。2日目となる11日、開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、上白石萌音が登場した。【全身ショット】くびれがきゅっ！真っ赤なオフショルドレスで登場した上白石萌音シンプルながらもオフショルダーと深いスリットのデザインが個性的な真っ赤なドレスで登場。美肌に赤いチ