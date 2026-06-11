WEST.の神山智洋が11日、東京・EXシアター有明で劇団☆新感線の舞台「アケチコ！」の取材会を行った。劇団☆新感線作品は10年ぶりの参加。「（稽古開始から）あっという間で、明日始まるのかと実感はまだない。緊張しますし、かつめちゃめちゃ楽しみ。魅力的なキャラクターがたくさん出てきて、まともな人が1人もいないお芝居を楽しんでいただければ」とアピールした。2人の名探偵が怪事件に挑むミステリー。神山は新田一耕