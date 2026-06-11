「全日本大学野球選手権・準々決勝、日体大１−１１慶大」（１１日、神宮球場）慶大が六回コールド勝ちで準決勝進出を決めた。１０日の初戦・函館大戦でも７−０で八回コールド勝ちを収めており、２試合連続のコールドゲームとなった。日体大の先発・西平晴人投手（４年・近畿大学付属）に対し、慶大打線は初回から爆発。先頭・丸田湊斗外野手（３年・慶応）の中前打を皮切りに、３点を先制した。二回は１死から再び丸田が