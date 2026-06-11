【らぶキャラvol.58】 6月11日発売 価格：1,430円 【拡大画像へ】 Gakkenは、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌「らぶキャラvol.58」を6月11日に発売した。価格は1,430円。 今号は「シールスペシャル号」となっており、別冊付録として「シャカぷにシール＆シールのり」が付属する。 「シャカぷにシール＆シール