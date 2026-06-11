韓国スイーツ専門店「mindeulle（ミンドゥルレ）阿佐ヶ谷店」が、2026年6月12日限定でお得なイベントを実施します。インスタグラム（mindeulle_seoul）のフォロワーが4万5000人を突破したことをお祝いするイベントです。フォロワーにお店で販売しているスイーツを3つプレゼントします。話題のスイーツばかりミンドゥルレには、韓国マカロンの「トゥンカロン」や「ドバイもちクッキー」など、韓国で話題のスイーツがたくさんそろっ