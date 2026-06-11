【モーニング 2026年28号】 6月11日発売 価格：490円 講談社は、マンガ雑誌「モーニング 2026年28号」を6月11日に発売した。価格は490円。デジタル版も同時発売されている。 表紙と巻頭カラーには「宇宙兄弟」が登場。最終話が掲載され、約19年の連載に幕を下ろす。そのほか、「さがドーン」、「ふたりソロキャンプ」、「アパレルドッグ」などが掲載さ